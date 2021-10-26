EMA: Moderna aşısının üçüncü dozu yetişkinlerde kullanılabilecek

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi EMA, koronavirüs hastalığına karşı Moderna tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanımını tavsiye etti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA)'ndan yapılan açıklamada, "Spikevax" adlı aşının ikinci dozdan 6-8 ay sonra takviye olarak verilen üçüncü dozunun antikor seviyesi düşen yetişkinlerde antikoru yükselttiği açıklandı.

Takviye dozun önceki aşılamalarda kullanılan miktarın yarısı kadar olduğu duyuruldu. Yan etkilerin ise ikinci dozdan sonra görülenlerle benzerlik taşıdığı ifade edildi.

EMA, bu ay başında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının üçüncü dozunun 18 yaşından büyüklerde kullanılabileceğini tavsiye etmişti.

EMA'nın kararları Avrupa Birliği'nin (AB) üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor. AB üyeleri aşılama uygulamalarında kendi kararlarını veriyor.

Bu habere tepkiniz:



26/10/2021 09:13