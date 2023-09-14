EMAA Sanat Sohbetleri Ahmet Şimşek ile devam ediyor

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) düzenli olarak yaptığı sanatçı sohbetleri 16 Eylül Cumartesi gün, saat 19:30’da Ahmet Şimşek’le devam edecek.

EMAA’dan verilen bilgiye göre, söyleşide kitap satışı ve yazardan imza alma imkânı da olacak. Ceyda Alçıcıoğlu Kozal moderatörlüğünde, "EMAA Bahçede" gerçekleşecek söyleşiye tüm sanat severler davetli.

İlk öykü kitabı Hammurabi'yle en çok okunanlar arasına giren, Kayıp Rıhtım Sitesi'nin her sene düzenlediği okur anketinde yılın en iyi öykü kitabı kategorisinde dereceye giren Şimşek ve şimdi de yeni öykü kitabı Midas'la kendi okur kitlesini yaratmaya devam ediyor.