EMAA sanat söyleşilerinin bu ayki konuğu Hüseyin Özinal…

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20/11/2023

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EMAA sanat söyleşilerinin bu ayki konuğu Hüseyin Özinal…


Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) düzenlediği sanat söyleşilerinin bu ayki konuğu Hüseyin Özinal oluyor.

Verilen bilgiye göre, EMAA'nın Sanat Sohbetleri serisinin yarın akşamki üçüncü bölümünde, "Yaralarla Yüzleşmek: Ölümden Yaşama, İyileşme 'İhtimali' Olarak Sanat" başlığıyla sanatçının sanat hayatından bahsedilecek.

Özinal, ‘Firari Bedenler’ ve ‘Nothing is going to hurt you’ isimli son iki sergisinden yola çıkarak, son on yıllık üretimlerini etkileyen kavramları, çalışmalarından örnekler göstererek sunacak.

Saat 19:30'da EMAA'da gerçekleşecek etkinliğe tüm üyelerin ve sanat severlerin davetli olduğu belirtildi.

20/11/2023 16:08
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TAGS: EMAA, sanat söyleşileri, haber
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