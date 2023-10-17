EMAA, söyleşi dizisine İsmail Gökçe ile devam edecek

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), söyleşi dizisine perşembe akşamı fotoğraf sanatçısı İsmail Gökçe ile devam edecek.

EMAA’dan yapılan açıklamaya göre, “Belgesel Fotoğrafta Güncel Yaklaşımlar” adıyla yapılacak söyleşide, fotoğrafçı İsmail Gökçe, 2002-2018 yılları arasında belgesel fotoğraf ile ilgili edindiği deneyimlerinden ve projelerinden bahsedecek.

Moderatörlüğünü Esra Plümer Bardak’ın üstleneceği söyleşi, perşembe günü saat 19.30’da EMAA Bahçe’de yapılacak.