EMAA’dan 6 Sanat Kitabı

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA), Kıbrıs sanat literatürüne kattığı 6 sanat kitabını Rüstem Kitabevi’nde tanıttığı bildirildi.

EMAA’dan yapılan açıklamada, kitapların genel hedefinin, sanatı ve çeşitli sanat form ve alanlarını daha anlaşılır bir dilde farklı kesimlere hitap edebilecek şekilde sunmak ve sanatın sıklıkla ulaşamadığı kesimlere bu kitaplar aracılığıyla ulaşmak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 3-6 yaş grubu için “Gri ve Beyaz ile Sanata Kuş Bakışı”, 7-12 yaş grubu için “Benim Güneşim” adlı kitapların içeriğinin, yazar Hanife Tayyareci ve ilüstratör Yağmur Bayhanlı’nın iş birliği sonucunda oluşturulduğu belirtildi.

13-17 yaş grubuna yönelik gençler için hazırlanan “Zi’nin Görsel Sanatla Yolculuğu” adlı kitabın içeriğinin ise yazar Eser Keçeci tarafından sanatı, sanat tarihini sevdirmeye ve anlatmaya yönelik, eğlenceli ve interaktif bir kaynak olarak oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Uzman pedagog Ahmet Güneyli ile sanat danışmanı Esra Plümer Bardak’ın süper vizyonu ve yönlendirmeleriyle, belirtilen yaş grubunda çocukların algı kapasitelerine uygun olarak sanatı sevdirmeye, okuma alışkanlığı geliştirmeye, yerli sanatçılarımızı tanıtmaya yönelik, eğlenceli ve interaktif eserler ortaya çıkmıştır.”

YETİŞKİNLERE YÖNELİK 3 TEMATİK SANAT TARİHİ KİTABI…

Proje kapsamında yetişkinlere yönelik de 3 tematik sanat tarihi kitabı yayınlandığı bildirilen açıklamada, kitapların, özellikle yetişkinlerin Kıbrıslı sanatçıları ve eserlerini daha geniş açıdan tanıması ve sanat dünyasının bir parçası olarak okuyucular için erişilebilir bir dilde inceleyen kalıcı kaynaklar sağlaması için hazırlandığı belirtildi. Yetişkin kitaplarının Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“3 farklı temanın tartışıldığı kitaplar 1950 yıllarında Kıbrıs kimliğinin şekillenmesinde sanatın yeri, 21. yy Kıbrıs sanatında “öteki” kavramı ve son olarak da Kıbrıs’taki kolektif sanat topluluklarını ve sosyal katılımcı sanatı ele almaktadır.”

Açıklamada, kitapların, sanat tarihi uzmanları Elena Parpa, Derya Ulubatlı, Tegiye Birey ve Evanthia Tselika tarafından yazıldığı ve seri editörü Esra Plümer Bardak’ın yönlendirmeleriyle geliştirildiği belirtildi.

KİTAPLAR ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILACAK

Avrupa Birliği finansmanlı “Herkes İçin Sanat Projesi” kapsamında yayınlanan kitapların ücretsiz olarak dağıtılacağı bildirilen açıklamada, kitapların nereden temin edilebileceği bilgisinin Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.

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26/08/2021 16:19