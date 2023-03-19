EMAA'nın 13. Genel Kurulu gerçekleştirildi

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), 13. Olağan Genel Kurulu’nu Başkent Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi.

EMAA Başkent Sanat Merkezi'nde düzenlenen Genel Kurul'da Derya Ulubatlı ve Esra Plümer

Bardak Eş Başkanlar olarak belirlendi.

EMAA’dan yapılan açıklamaya göre, 13. EMAA Olağan Genel Kurul’u, Divan başkanı Nilgün Güney ve, Divan üyeleri Derya Ulubatlı ile Münevver Özakalın eşliğinde düzenlendi. Eski yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporlarının okunup onaylanmasının ardından yeni dönem temsil organlarının seçimi gerçekleştirildi. 20 yıldır derneğin yönetim kurulunda emek veren Zehra Şonya ve eş başkan Gökçe Keçeci bu yıl aday olmayarak görevlerini yeni dönem yetkililerine devretti. Genel kurulda yönetimin belirlenmesinin ardından yeni dönemde atılması planlanan adımlar tartışıldı.

2023-2025 yıllarında yetkili organlarında görev yapacak üyeler şöyle;

Yönetim Kurulu: Derya Ulubatlı (Eş Başkan), Esra Plümer Bardak (Eş Başkan), Hatice Dörtlemez Bilsel (Sayman), Ceyda Alçıcıoğlu Kozal (Yazman), Ramadan Nalcıoğlu (Sosyal İşler Sorumlusu), Özgül Saygun (Sosyal İşler Sorumlusu), Osman Enver Olcaytuğ (Sosyal İşler Sorumlusu), Yetin Arslan (Yedek Üye), Münevver Özakalın (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu: İnci Kansu (Başkan), Nilay Derviş (Üye), Nurtane Karagil (Üye), Osman Keten (Üye)

Denetleme Kurulu: Zehra Şonya (Başkan), Gökçe Keçeci (Üye), İmge Tonyalı (Üye), Merve Akgül (Üye)”

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19/03/2023 10:29