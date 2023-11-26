Emanetçi tarafından sirkat suclamasiyla mahkemeye çıkarılan zanlı Ozan Osman Özdemir teminatla serbest bırakıldı. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Okan Kesin olguları mahkemeye aktardı. Polis memuru, zanlı Ozan Osman Özdemir’in Gazimağusa’da meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Zanlı’nın Gazimağusa’da faaliyet gösteren Dems Construction Limited isimli iş yerinde satış sorumlusu olarak çalıştığı zamanda ilgili şirketin gerçekleştirdiği ev satışı ile ilgili yüklü miktarda döviz cinsi parayı teslim aldığını ancak bunun akabinde teslim aldığı parayı şirkete teslim etmediğini mahkemeye aktarırken kayıp olan bir takım makbuzlarında mevcut olduğunu ve zanlının talimatı ile daha sonradan bir takım makbuzlar tanzim edildiğini ve olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturmaya devam edildiğini kaydetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren ceza yargıcı Aysu Çakan Alakan, zanlının 3 ay yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC’de muteber 2 kefilin 250’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 50 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile teminata bağladı.