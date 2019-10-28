Emek-İş Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi…

DEV-İŞ'e bağlı Emek-İş Sendikası’nın 21. Olağan Genel Kurul'u Cumartesi günü gerçekleştirildi ve toplantıda yönetim, denetim ve onur kurulu belirlendi

Dev-İş tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kurullar 7 gün içerisinde toplanarak görev dağılımı yapılacak.

Yapılan seçimde Yönetim Kurulu’na Koral Aşam, Burçin Kişmir, Çağan Gulamkadir, Sesil Dağman ve Ogün Öneri seçildi. Denetleme Kurulu Civan Mert, İpek Altınışık ve Ozay Kaya’dan oluştu. Onur Kurulu’na ise Leyla Ulubatlı, Zarif Gulamkadir ve Ali Kahvecioğluları görevlendirildi.

28/10/2019 15:34