''Emek Operasyonu''nda Uyuşturucu Baskını: 3 Kişi Tutuklandı

Türkeli köyünde 19 Kasım 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Emek Operasyonu" kapsamında önemli bir uyuşturucu baskını düzenlendi. Operasyonda, A.T. (22), V.S. (45) ve A.T. (33) adlı şahısların içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yetkililer, zanlıların tasarrufunda yaklaşık 360 gram sentetik cannabinoid, yaklaşık 140 gram Hint keneviri ve yaklaşık 12 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğunu açıkladı. Bahse konu maddeler emare olarak alınırken, üç şahıs gözaltına alındı.

İleri soruşturmalarda, zanlıların 5 Kasım 2024 tarihinde Girne'de gerçekleştirilen "Gaymak Operasyonu" ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Polis, operasyonun detaylarının ve uyuşturucu şebekesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

