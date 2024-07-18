EMEK Pazarı 20-21 Temmuz'da Kuruluyor

Lapta Alsancak Özgürlük Milli Parkı, 20-21 Temmuz tarihleri arasında EMEK Pazarı etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Saat 17:00 ile 23:00 arasında gerçekleşecek olan etkinlik, çeşitli aktiviteler ve stantlarla dolu dolu geçecek.

Etkinlik Programı:

Kitap İmza Günleri: 20 Temmuz: "Eylül’ün Zeytin Ağacı" kitabının yazarı İmren Aytaçoğlu. 20-21 Temmuz: Yazar ve şairler Gök Baharım, Aysanca Balyoz, Aysan Özcezarlı. 21 Temmuz: Gazeteci, yazar ve şair Serkan Soyalan "Meçhule Gidiyorum". 21 Temmuz: Eğitimci ve yazar İsfendiyar Pilli "Barışın Sesi".

Sokak Basketbol Turnuvası: Cumartesi günü saat 18:30'dan itibaren LAÇ Belediyesi basketbol takımları arasında sokak basketbol turnuvası düzenlenecek.

Halk Dansları Gösterisi: Pazar günü halk dansları gösterisi ile etkinlik renklenecek.



Diğer Aktiviteler: Etkinlik boyunca el emeği ürünler ve yiyecek stantları, obje boyama aktiviteleri yer alacak. Ayrıca, tüm stant sahipleri ürünlerinin satışından elde edecekleri gelirlerin bir kısmını BRT Çalışanları Hayvamseverler Derneği ve Altın Patiler Derneği’ne bağışlayacak.

Tüm halkımızın davetli olduğu bu muhteşem organizasyona katılarak, hem keyifli vakit geçirebilir hem de hayvan dostlarımıza destek olabilirsiniz.

Etkinlik Destekçileri:

Memduh Ulugün Kremasyon Panel

Tekin Adalı Spor Tesisi

The Heaven Restoran & Kafe

Mare Monte Plajı

Karşıyaka Plajı

Alsancak Plajı