Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi’nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Tezgahımız Emek Dokuduğumuz gelecek” sloganıyla gelenekselleşen “Emekçi Kadınlar Panayırı” 9 Mart Cumartesi günü kurulacak.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Girne Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda 10.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğin geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

-Kalyoncu

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Dr. Özay Kalyoncu, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine vurgu yapmak ve üreten kadınlara pazar olanağı sağlamak amacıyla düzenlenecek etkinlikte, kadınların el emeği stantları yanında görüş alışverişinde bulunacakları bir alan oluşturulması hedeflendiğini belirtti.

Kalyoncu “İşsizliğin ilk hedefi olan kadınların emeğini değerlendirecekleri bir pazar yaratılırken, aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve siyasal sorunların sonuçlarını daha ağırlıklı hisseden kadınların soluk almasına olanak sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi.

Panayırda, sivil toplum örgütlerinin de kurulacak stantlarda kadın hakları ile ilgili kendi görüşlerini broşür ve pankart gibi araçlarla ifade edebileceklerini kaydeden Kalyoncu, etkinliğin dayanışma ruhuyla gerçekleşeceğini ifade ederek, tüm toplumu etkinliğe davet etti.

Etkinlik programının ilerleyen günlerde açıklanacağı panayırda, stant almak, etkinlik sergilemek, toplumla buluşmak ve mesaj iletmek isteyen kadın ve sivil toplum örgütlerinin en geç 26 Şubat’a kadar 0533 870 7138 numaralı telefondan CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi’ne ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.