Emekli Astsubaylar Derneği 1 Ağustos’u kutladı

Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 451, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 64, Güvenlik Kuvvetleri'nin kuruluşunun 46. yıl dönümlerini “Toplumsal Direniş Bayramı” olarak kutlamanın onur ve gururunu yaşadığını bildirdi.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü yayımladığı mesajda, her bir tarihin, kendi oluşum koşullarında birer büyük değer olduğuna ve bu günlerin; Kıbrıs’ta hak ve menfaatlerinin ebediyetini simgeleyen günler olduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının, yüce Türk milletinin Kıbrıs adasında yaşamakta olan bir parçası ve devamı olduğuna işaret eden Ömürlü, şunları kaydetti:

“Halkımızı ve gelecek nesillerimizi 1974 öncesi şartlarına götürme tehlikesi taşıyan hiçbir öneri ne pahasına olursa olsun kabul edilemez.

Kıbrıs Türkleri, en az dünyamızda bağımsız, özgür ve kendi devletlerinin çatısı altında yaşayan diğer milletler kadar kendi geleceğini belirleme ve egemenlik hakkına sahiptir. Bu hak kutsal bir haktır. Hiçbir baskı altında vazgeçilemez,

devredilemez, pazarlık edilemez. Çünkü her tarafı şehit kanıyla sulanmıştır. düşman çizmeleri altında çiğnetilemez.

Bugüne kadar birçok kan ve ateş çemberinden geçmiş Türklüğün yüz akı ve bütün dünya Türklüğü için özgürlük sembolü olmuş Kıbrıs Türkü Anavatan'ına, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve her türlü gücün kaynağı olan bağrından çıkıp geldiğimiz hamiyetli ve vefakar Anadolu insanına yüce Türk milletine sonsuz bir güven ve inanç duymaktadır. Kıbrıs Türkü'ne diz çöktürebilmek için Anavatan'ımıza yapılacak baskılardan medet umanlar bu inanç ve güvenimizin boş bir umut olmadığını özgürlüğe tutkun yüce Türk milletinin gür sesini duyduklarında anlayacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle Anavatan'ımıza, Silahlı Kuvvetlerimize güvenimizi yinelerken halkımızın ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarının Toplumsal Direniş Bayramı'nı kutlar, bu tarihi var oluş sürecimizde şehit düşenleri minnet ve rahmetle, hayatta olan Mücahit ve Gazilerimizi saygıyla anar , şükranlarımızı arz ederiz.”

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01/08/2022 12:14