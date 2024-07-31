Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Ömürlü, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 48’inci kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

Ömürlü yayımladığı mesajda, bu üç önemli dönüm noktasının Kıbrıs Türk halkının adadaki varoluş mücadelesinin zaferler ve direnişlerle dolu tarihinin simgeleri olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe ve bağımsızlığa ulaşma yolunda eşine zor rastlanır fedakarlıklar yaptığını ve asla direnmekten vazgeçmediğini vurgulayan Ömürlü, “Bu nedenle, 1 Ağustos gibi özel tarihler, Kıbrıs Türklerinin geçmişini hatırlaması ve tarihinden dersler çıkarması açısından son derece önemlidir. Geleceğe dair adımlarımızı atarken, yaşadığımız zorlukları ve elde ettiğimiz başarıları unutmamalı ve unutturmamalıyız.” ifadelerine yer verdi.

- “Kıbrıs Türk halkı, büyük fedakarlıklarla kurduğu devletine sahip çıkarak onu yaşatacak”

Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin güçlü desteğiyle bu topraklardaki varlığını sonsuza dek sürdüreceğini kaydeden Ömürlü, büyük fedakarlıklarla kurduğu devletine sahip çıkarak onu yücelteceğini ve yaşatacağını dile getirdi.

Kıbrıs Türkünün adadaki varoluş mücadelesinde canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anan, gazileri ve direnişin tüm kahramanlarına saygı ve şükranlarını sunan Ömürlü, Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına teşekkürlerini sundu.