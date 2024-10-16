Emekli Astsubaylar Derneği, Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Emekli Astsubaylar Derneği, 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü tarafından yayımlanan mesajda, “Astsubaylık mesleğinin onurunu ve fedakârlığını temsil eden 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’nün 12. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamaktayız.” denilerek, astsubayların vatan ve millet için gösterdiği özveri, cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkları anıldı.

1955’ten bu yana Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canlarını feda eden şehit ve gazi mücahitlerin de minnetle anıldığı mesajda, bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının mücahitlere borçlu olunduğuna değinildi. Mesajda, “Özellikle Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği 1974 Barış Harekâtı ile başlayan süreçte, kahraman mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerimiz adanın kaderini değiştirerek Kıbrıs Türk halkına hak ettiği barışı ve özgürlüğü getirmiştir.” denildi.

Mesajda, “Bugün, Kıbrıs davası hâlâ güncelliğini korumaktadır. Kıbrıs Türk halkı, her türlü provokasyona rağmen birliğini ve direncini sürdürmekte, haklarını savunma kararlılığını her platformda göstermektedir. Bu süreçte Anavatan Türkiye’nin kararlı desteği, Kıbrıs Türk halkı için en büyük güvence olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin ekonomik, askeri ve diplomatik desteği, KKTC’nin uluslararası alandaki haklı mücadelesine güç katmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Astsubayların her zaman olduğu gibi bugün de vatan savunmasında öncü rol oynadığının, cesaret ve fedakârlıklarıyla Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin ettiklerinin kaydedildiği mesajda, “Bu vesileyle, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği olarak, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Emekli astsubaylar olarak, ülkemizin güvenliği ve refahı için aynı bilinç ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu anlamlı günde, tüm meslektaşlarımın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, Ülkemize, Batanımıza ve Bayrağımıza hizmet eden tüm astsubaylarımıza şükranlarımı sunuyorum.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Dünya Astsubaylar Günü nedeniyle Dernek yarın saat 10.00'da Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak.