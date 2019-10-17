Emekli Astsubaylar Derneği, Dünya Astsubaylar Günü’nü Kutladı

Emekli Astsubaylar Derneği, Dünya Astsubaylar Günü nedeniyle, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevdeki ve emekli tüm silah arkadaşlarının, astsubayların günlerini kutladı.

Dernekten yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk ile yaşamın yitiren astsubaylar ve tüm şehitler özlem, saygı ve rahmetle anıldı.

Dernek, gazileri minnetle anarak, görevdeki tüm silah arkadaşlarına başarılı görevler ve emeklilere sağlıklı huzurlu bir yaşam diledi.

17/10/2019 15:52