Emekli Astsubaylar Derneği, Zafer Bayramı Mesajı Yayımladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

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28/08/2021

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Emekli Astsubaylar Derneği, Zafer Bayramı Mesajı Yayımladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Dernek Genel Başkan Esen Ömürlü,  mesajında, 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin milli sınırlarını çizdiğini ve temellerini attığını kaydetti.

Ömürlü, Zafer Bayramı’nın, Türk Milleti, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti ile vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü için, gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını, dünyaya gösteren ve ispat eden asil Türk Milletinin kahramanlık destanı olduğunu belirtti.

Ömürlü, “Türk halkının ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zafer Bayramı’nı yürekten kutlar, Silahlı Kuvvetlerimize olan sarsılmaz güvenimizi bir kez daha yineleriz” dedi.

28/08/2021 12:45
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TAGS: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı
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