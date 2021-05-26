Emekli Belediye başkanlarını, belediyelerin ödemesini istemiyorlar

Belediye Başkanları bugün eylem yapacak ve Başbakan ile görüşecek

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26/05/2021

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Emekli Belediye başkanlarını, belediyelerin ödemesini istemiyorlar

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu üyesi belediye başkanları bugün saat 12.30’da Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edilecek. Belediye başkanları saat 12.00’de Başbakanlık ışıklarında buluşarak Başbakanlığa yürüyecek.

İskele Belediyesi Kültür Evinde dün yapılan toplantının gündeminde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı tarafından belediyelere gönderilen karar ele alındı.

Yaklaşık 75 emekli belediye başkanını ilgilendiren karar doğrultusunda söz konusu belediye başkanları kamudan değil belediyeden ödenmesi ön görüyor. Bu duruma karşı çıkan belediyeler birliği eylem kararı aldı.

26/05/2021 10:58
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