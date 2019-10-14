Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’nden Barış Pınarı Harekatı’na Tam Destek

Kıbrıs Türk Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi’ni oluşturan Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Mustafa Tolga, KKTC Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Vakıflar ve Din İşleri Emeklileri Derneği Başkanı Derviş Coşkuner tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Anavatan Türkiye’de de tüm siyasi partilerden destek gören harekatın başarıya ulaşması en büyük dileğimizdir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı’nın harekat ile ilgili açıklamasını hayretle karşılıyoruz. Gecikmiş olması bir yana Cumhurbaşkanı’nın olumsuz yorumlara neden olacak açıklamalarını da ciddi bir hata olarak görüyoruz. Kim ne derse desin bu açıklama yanlıştır. Bu yanlıştan bir an önce dönülerek Anavatan Türkiye ile ilişkilerimiz düzeltilmelidir.”

Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verildiği yinelenen açıklamada, harekatın bir an önce başarıya ulaşması dileğinde bulunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Çoğu sivil olan şehitlerimize Tanrı’dan rahmet, geride bıraktıklarına başsağlığı diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başarılar diliyoruz. Mehmetçiklerimizin başarısı Türk Ulusu’nun başarısıdır.”

14/10/2019 16:41