Emekli İtfaiye Başmüfettişi Mehmet Ali Cihanlı hayatını kaybetti

Emekli itfaiye başmüfettişi Mehmet Ali Cihanlı, 24 Aralık 2024 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Meslek hayatı boyunca görev aldığı yerlerde saygı ve sevgiyle anılan Cihanlı, herkesin gönlünde derin bir iz bıraktı.

Merhumun cenazesi, 2 Ocak 2025 tarihinde öğle namazının ardından Cihangir Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sevenleri ve yakınları, cenaze töreninde bir araya gelerek onu sonsuzluğa uğurlayacak.

Cihanlı’nın vefatı, ailesi, meslektaşları ve dostları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.