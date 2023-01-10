Emekli olan Demir'e Din İşlerinden plaket

Din İşleri Başkanlığında uzun yıllar görev yapan ve emekli olan Fehmi Demir’e hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi ve belgesi verildi.

Din İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Demir’e hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve “Birçok meslek erbabında olduğu gibi imamlıkta da emeklilik diye bir şey yok. Hocamıza bundan sonraki hayatlarında üstün başarılar, ailesiyle ve sevdikleriyle sağlıklı ömürler yaşamalarını diliyorum, Emekliliğiniz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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10/01/2023 10:38