Emekli olmaktan vazgeçmişti: Jim Carrey nedenini açıkladı

Kariyerinde birçok başarılı yapıma imza atarak Hollywood ikonları arasına giren komedyen ve oyuncu Jim Carrey, 2022 yılında emekli olacağını ve Kirpi Sonic 2'nin son filmi olacağını söylemişti.

Ünlü isim, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek tamamen oyunculuğunu bırakmadığını söylese de ara verme konusunda kararlı olduğunu belirtmişti.

Ancak bu karardan vazgeçen Carrey, "Kirpi Sonic 3" filmiyle beyaz perdeye döndü.

Son 10 yıldır oyunculuktan ve spot ışıklarından uzak duran ünlü isim, filmin Birleşik Krallık'taki galasına katıldı.

"PARAYA İHTİYACIM VAR"

Kirpi Sonic 3'te Dr. Robotnik rolünü yeniden canlandıran usta oyuncu, AP'ye emeklilikten vazgeçme nedenini açıkladı.

"Bu evrene geri döndüm çünkü her şeyden önce bir dahiyi oynayabiliyorum" ifadelerini kullanan Carrey, sözlerine şöyle devam etti:

"Ve, bilirsiniz, sadece... Bir sürü şey satın aldım ve açıkçası paraya ihtiyacım var. Evet."