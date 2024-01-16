Emekli PGM 2. Yardımcısı Mehmet Curcioğlu toprağa verildi

Emekli PGM 2. Yardımcısı Mehmet Curcioğlu, bugün Lefkoşa'da Polis Teşkilatı tarafından düzenlenen törenle Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.

Polis Teşkilatında 41 yılı aşkın süre görev yapan ve 1994 yılında PGM 2. Yardımcısı iken yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Mehmet Curcioğlu'nun cenaze törenine, Polis Teşkilatından halen görevdeki polis mensuplarını ile Emekli Polis mensupları ve sevenleri katıldı.

Curcioğlu'nun fotoğrafı ve tabutuna sarılı bayrak Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından aile fertlerine takdim edildi.