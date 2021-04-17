Emekli Pilot Binbaşı Evinde Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti

Emekli Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Muzaffer Bayraktar, Karaoğlanoğlu’ndaki evinde ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis basın bültenine göre dün 14.45’te yaşamını yitiren Bayraktar’ın naaşı, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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17/04/2021 09:50