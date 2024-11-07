Emekli Polis Müdürü Namık Varol yaşamını yitirdi

Polis Teşkilatına uzun yıllar hizmet veren, emekli Polis Müdürü Namık Varol hayatını kaybetti.

Polis Teşkilatında 38 yılı aşkın hizmeti bulunan Namık Varol, yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nden Varol’un vefatı dolayısıyla yapılan açıklamada, “Merhuma yüce Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabır ve metanet deleriz. Polis Teşkilatı ve kıymetli ailesinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.