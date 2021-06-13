Emekli Polisler Atilla Sav ile ilgili yayınlara tepki gösterdi

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13/06/2021

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Emekli Polisler Atilla Sav ile ilgili yayınlara tepki gösterdi

KKTC Emekli Polisler Derneği, eski Polis Genel Müdürü Atilla Sav ile ilgili iddiaları eleştirdi.

Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde, yazılı basın ve sosyal medya üzerinden hiçbir araştırma ve soruşturma yapılmadan Emekli Polis Genel Müdürü Atilla Sav ile ilgili çıkan yazışmalar büyük bir hayret ve üzüntü ile izlenilmektedir” denildi.

Sav’ın 01 Şubat 1995 tarihinde Polis Genel Müdürü görevine atandığını ve emekliliğine yedi ay kala 03 Mayıs 1998’de kendi isteği ile emekliye ayrıldığını kaydeden Çırakoğlu, “Yazılı ve sosyal medya üzerinden, her kim olursa olsun asılsız iddialar ile şahısları rencide edebilecek bu gibi yazışmaları servis edenlerin Özel Hayatın Gizliliği Yasası gereği suç teşkil ettiği bilinmesi gerekmektedir” dedi.

13/06/2021 15:52
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TAGS: Emekli Polisler Atilla Sav ile ilgili yayınlara tepki gösterdi, haberkibris,
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