Emekli Polisler Derneği, Dr. Küçük’e hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor

 Emekli Polisler Derneği, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik yapılan küfür ve hakaret içerikli beyanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak.

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09/04/2021

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Emekli Polisler Derneği, Dr. Küçük’e hakaret ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor

 Emekli Polisler Derneği, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik yapılan küfür ve hakaret içerikli beyanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak.
Emekli Polisler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.45’te Dernek Yönetim Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek suç duyurusunda bulunacak. Resmi başvuru öncesinde ise Dernek Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Polis Genel Müdürlüğü girişinde basın açıklaması yapacak.

09/04/2021 10:24
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TAGS:  Emekli Polisler Derneği, Fazıl Küçük
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