Emekli Polisler Derneği, polise yapılan eleştirilere tepki gösterdi

KKTC Emekli Polisler Derneği, reçete soruşturmasıyla ilgili polise yapılan eleştirilerin "haksızlık ve hadsizlik" olduğunu söyledi.

KKTC Emekli Polisler Derneği Genel Başkanı Nurettin Çırakoğlu, yaptığı açıklamada soruşturma sürecinde “Polisin suçlu ilan edilmek istenmesini hayret ve ibretle” izlediklerini kaydetti. Eczanelerden ilaç temininde haksız kazançlar olduğunu kaydeden Çırakoğlu, şöyle devam etti:

“Polis Teşkilatı, olayın Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak bir suç oluşu ve parasal miktarın büyüklüğü nedeniyle ayrı bir soruşturma ekibiyle olayı soruşturmaya başladı. Her soruşturmada olduğu gibi bu soruşturmada da, Tahkikat Memuru, yapılan soruşturma neticesinde, aleyhlerine suç unsuru tespit etmiş olduğu kişileri mahkeme huzuruna çıkartıp şahadetini yargıca verdikten sonra yargı kararıyla ileride mahkemede bulunulması için teminat kararına uygun olarak zanlıları ilerde yargılanmak üzere serbest bırakmaktadır"

Bazı Milletvekillerinin soruşturma sürecinde polise yönelik suçlamalarda bulunmasını da eleştiren Çırakoğlu, zanlıların mahkemeye "Devamlı Talimatlar" gereği kelepçeli çıkarıldığını ve yasal olduğunu söyledi.