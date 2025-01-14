Emekli Polisler Derneği'nden üyelerine anı plaketi

KKTC Emekli Polisler Derneği (EMPOLDER), bazı üyelerine anı plaketi takdim etti.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, anı plaketleri, Derneğin Lefkoşa’daki merkez şubesinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte sunuldu. Etkinliğe, Polis Genel Müdürlüğü adına Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Ali Adalıer da katıldı.

EMPOLDER Genel Başkanı Birol Atasü etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni yılın ülkede huzur ve refahı artırması, dünyaya barış ve sükunet getirmesi temennisinde bulundu. Atasü, polis camiasına sağlık, huzur ve mutluluk da diledi.