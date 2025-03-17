Emekli Subaylar Derneği Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

And, 18 Mart 1915, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesaja, düşmanların Gelibolu’da dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir direniş, Mehmetçik ve Mehmetçik’in sahip olduğu yüksek ruhla karşılaştığını belirtti.

And şu ifadeleri kullandı: “Yurt savunmasının en müstesna örneğinin gösterildiği, tarih sahnesinde Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk Türk ulusunun lideri olarak yerini almıştır. Kazanılan bu zaferle milletimizin özgüveni tazelenmiş, bağımsızlık mücadelesinin ateşi yakılmıştır, sonuçları itibarıyla da dünya ve Türk tarihinin akışı değiştirmiştir”

Mehmetçik ve Kıbrıs Türk mücahidinin, geçmişte olduğu gibi bugün da vazifelerini en iyi şekilde yaptığını belirten Kazım And, vatan ve bağımsızlık uğruna savaşan şehitleri, Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlayan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.