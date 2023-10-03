Emekli Subaylar Derneği kuruluşunun 33. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk koydu

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği'nin 33'üncü yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşıyla sat 10.00’da başlayan törende, Dernek yönetimi ve kurucu üyeleri de hazır bulunurken, Dernek Başkanı Kâzım And, Kurucu Başkan Ali Osman Ünver, Onur Kurulu üyesi Özkan Arkın tarafından anıta çelenk sunuldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, töreni müteakip Dernek Merkezinde günün anlam ve önemine uygun sosyal içerikli toplantı icra edildi.