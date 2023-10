Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutladı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Dernek Başkanı Kazım And yayımladığı mesajda, “umutların tükenmekte olduğu, her şeyin sona erdiğinin sanıldığı bir anda, her türlü zorluk ve imkânsızlığa rağmen büyük fedakârlıklarla Türk milleti ve onun kahraman ordusu ebedî Başkomutan, eşsiz devlet adamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanına, bağımsızlığına ve özgürlüğüne kastedenlere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı eşi görülmemiş bir zaferle sonuçlandırdığını” kaydetti.

Atatürk’ün asrın ötesini görerek "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir." düsturundan hareketle demokrasinin belirleyici, bilimin yol gösterici olduğu cumhuriyeti 100 yıl önce ilan ettiğini belirten And, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temelinde; çağdaş yurttaş, toplum ve devlet hedeflerine ulaşmayı sağlayacak prensipler yapılan inkılaplarla özenle yaşama geçirilmiştir. Gücünü ulusundan alan demokrasinin hayat bulması, çağı yakalayıp daha da ileriye ulaşma imkanına kavuşması, kadın ve erkeğin eşit, bağımsızlığın daimi olduğu Ulu önder Atatürk'ün en önemli eserim dediği ve Türk ulusuna armağan ettiği Türk halkına en uygun idare şekli olan, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti niteliğine haiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle birlikte mümkün olmuştur.

Atatürk ilke ve devrimleriyle yaşamayı benimsemiş ve onun işaret ettiği çağdaş ve ileri medeniyet seviyesine ulaşmak, adadaki varlığını sonsuza dek özgür olarak sürdürmek için verdiği mücadeleyle 40 yaşına ulaşan KKTC’yi kurarak taçlandıran Kıbrıs Türkü’de kendisine düşen görevleri geçmişte olduğu gibi gelecekte de yapmaya devam edecektir.

Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını büyük bir heyecan ve coşkuyla en içten duygularla kutlarken, bu mutlu günde başta Ebedî Başkomutanımız Mustafa Kemal ATATÜRK ve canlarını feda eden şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ve silah arkadaşlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilir, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anarız.”

28/10/2023 21:38