Emekli Subaylar Derneği'nden 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Dernek Başkanı Emekli Yüzbaşı Kazım And imzasıyla yayımlanan mesajda, Kıbrıs Türk halkının, büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olarak, vatanının hürriyet ve bağımsızlığına kasteden her türlü güce karşı cesaret ve fedakârlık örneği sergilemeye devam edeceği vurgulandı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

“Yüce Türk milletinin, ebedi Başkomutanımız ve Ulu Önder Atatürk’ün etrafında kenetlenerek, hürriyet ve bağımsızlık için verdiği mücadelede, önemli bir dönüm noktası olan 13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi kazanılmıştır. Bu şanlı zaferin ardından 19 Eylül 1921 tarihinde de TBMM tarafından Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir. Bu mutlu gün bu nedenle Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır.

Tarihin her döneminde büyük Türk ulusu ve onun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı; varlığına, vatanına, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden emperyalist güçler ve onların maşalarına karşı üstün cesaret ve feragat örneği göstermekten bir an olsun geri kalmamıştır ve kalmayacaktır. Kıbrıs Türkü kutsal vatan toprağına düşen her şehidin, kanını ve terini vatan topraklarına armağan bırakan her gazinin, kurmuş olduğu devletin temel harcını yarattığını bilmektedir.

Bu kutlu gün vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, olmak üzere, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimizi rahmetle anarken, yaşayan onur abidelerimiz olan gazilerimizi minnet ve şükranla selamlar Gaziler Günlerini kutlarız.”