Emekli ve dar gelirli vatandaşlar ezildikçe eziliyor

EKONOMİ İLE İLGİLİ HİÇBİR AKILCI KARAR YOK. DOLAYLI VE DİREKT VERGİLERLE DEVLET SOYGUNA DURMUŞ, ALIM GÜCÜ DAHA DA AZALIYOR

EMEKLİ VE DAR GELİRLİ VATANDAŞLAR EZİLDİKÇE EZİLİYOR. 2024,2023’TEN ÇOK DAHA ACI VE YIKICI BİR YIL OLACAK

Ekonomik olarak ülkenin çok kötü yönetildiği yadsınamaz bir gerçek. Her tarafta Zemberek kopmuş durumda. Vatandaş ağır bir vergi yükü ile karşı karşıya. Bordro mahkumları yeni vergi yöntemleriyle 2024 yılında da ezilmeye devam edecek

Aynı zamanda, devlete düzenli vergi veren ve gelirlerini kasa üzerinden kontrol altında tutması gereken perakende sektörü de vergi ödemek zorunda. Hükümetin kayıt dışı ekonomiye yönelik en ufak bir çabası yok. Vergi verenden daha çok vergi alınarak dürüst vatandaş cezalandırılmaya devam edilecek

İşin bir de dolaylı vergi kısmı var. Maalesef dar gelirlienin bu memleketteki en büyük cezası dolaylı vergi. Hükümet kayıt dışı ekonomi ile mücadele edemediği için, dolaylı vergi dediğimiz sistem ile zorunlu harcamalara yüksek oranda katma değer vergisi ve benzeri uygulamalara devam ediyor

Örneğin telefon, örneğin temel tüketim maddeleri, örneğin enerji tüketimi, gaz, hepsinden önemlisi akaryakıt… Kısacası vatandaşın mecburen tüketmek zorunda olduğu ürünlere yönelik bitmek bilmeyen bir dolaylı vergi sistemi kanımızı emmeye devam ediyor

Sosyal yönü güçlü bir ülkede asla ve asla buna izin verilmez. Ancak bizim ülkemizde kayıt dışı ekonomi ile mücadele demek, çıkar çevrelerini de karşınıza almak demek. Bugüne kadar hiçbir hükümet bununla mücadele etmedi. Üstel hükümeti de elbette bunla mücadele etmeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, dün Resmi Gazete’de yayınlanan bir kararla öğrendik ki yüksek faizle, ki bu %47 oranına denk geliyor, borçlandı. Peki bu yüksek borcu, kurum nasıl ödeyecek? 2023 yılı içerisinde, son iki ayda %23 zam yapılmıştı. Enerjide zam oranı kısa vadede %40’a yaklaşacak

Türkiye Cumhuriyeti, 2023 yılı içerisinde hem akaryakıt taşıma ücretini, hem Teknecik’teki bakım onarım masraflarını hem de yaklaşık 3 milyar TL, AKSA’nın alacağını ödemişti. 2023’ün son dört aylık alacağını Türkiye ödemedi. İşte bu tarihi borçlanma bu nedenle…

Vatandaşa yüklü miktarda fatura gönderen ve tahsilat oranı %100’e yakın olan kurum, maalesef güçlü bir tekel olmasına rağmen kendi giderlerini ödemekten aciz. Neden? Çünkü o kadar kötü yönetiliyor ki… En son yaklaşık 200 istihdam yapıldı

Kurumda şu anda yeni istihdamların masası yok, odası yok, çalışcağı bir bilgisayar yok… Teknecik milyonlarca Euro yatırım bekliyor. Araçlar eskidi, ambarlar boşaldı… Yani, bitmiş bir kurum, ihale ihale, fatura fatura soyulmuş bir kurum vatandaştan gelecek yüksek fatura girdileri ile ayağa kalkmaya hazırlanıyor

Vatandaşın suçu ne? Biz bu kadar kötü bir yönetimi hak edecek ne yaptık? Göreceksiniz kısa süre içerisinde akaryakıt da zamlanacak, tüp gaz da zamlanacak, süt ürünleri de zamlanacak, KDV oranları da yükselecek, vergi dilimleri de artmaya devam edecek

2024 bütçesinde yaklaşık 20 milyar Türk Lirası açık var. Ocak sonu maaş zammı %40 civarında olacak, Temmuz sonu maaş zammı için de benzer bir oran gündeme gelecek. Bu vahşi enflasyon ortamında akılcı ekonomik düzenlemeler olmadığı sürece, ağlamaya devam edeceğiz

Hükümet, alım gücünü artıracak, istihdamı çoğaltacak, israfı önleyecek, Üretimi artıracak, yatırımı teşvik edecek politikalar uygulamak yerine, yüksek enflasyon sarmalına ülkeyi teslim etti. Bu kafayla enflasyon Türkiye’ye oranla daha çok büyümeye devam edecek. Hepimize Allah acısın