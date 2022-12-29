Emekliler dün, kamu çalışanları ise bugün ödendi

Maliye Bakanı Şan, aralık ayı maaşlarının ödendiğini; emeklilerin dün, kamu çalışanlarının ise bugün ödendiğini duyurdu.

ads ads ads ads
29/12/2022

ads
Emekliler dün, kamu çalışanları ise bugün ödendi

Maliye Bakanı Şan, aralık ayı maaşlarının ödendiğini; emeklilerin dün, kamu çalışanlarının ise bugün ödendiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Maliye Bakanı Alişan Şan, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nün çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve aralık ayı emekli maaşlarının dün yatırıldığını,  bugün ise kamu çalışanlarının aralık ayı maaşlarının ödendiğini açıkladı.

Maliye Bakanı Alişan Şan ayrıca, 21 Aralık tarihinde 13. maaşların  ödendiğini de hatırlattı.

29/12/2022 14:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Alişan Şan, maaş
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.