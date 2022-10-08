Emekliler, hareketsizlik riskine karşı dikkat etmeli

Yeni bir araştırma, insanların emekli olduktan sonra daha fazla uyuduğunu, daha az hareket ettiğini ve bunun da bir dizi sağlık sorunu riskini artırdığını buldu.

Finlandiya’daki Turku Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, alışkanlıklarının nasıl değiştiğini kontrol etmek için emekli olmadan önce ve sonra bir hafta boyunca 515 kişiyi izlendi. Her gün 24 saat boyunca takılan ivmeölçeri, katılımcılar emekli olduktan bir yıl sonra tekrar taktılar.

Daily Mail’de yer alan habere göre, sonuçlar emeklilerin günde ortalama 36 dakika daha uzun süre uyuduklarını, ancak bir saat daha az egzersiz yaptıklarını ortaya çıkardı.

Uzmanlar, orta yaş üstü emekli grubu her gün tempolu yürüyüş veya tenis oynamak gibi en az 30 dakika orta dereceli egzersiz yapmaya çağırdı.

Yaşlılıkta egzersiz yapmamak; kalp hastalığı, bunama ve yüksek tansiyon gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.

TÜM AKTİVİTELER DÜŞTÜ

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcılar, çalışırken ortalama olarak bir gecede yedi saat 58 dakika uyudu. Ancak emeklilik başladıktan sonra bu süre sekiz saat 35 dakikaya yükseldi.

Yürüme gibi hafif aktivitelerin miktarı, günde yaklaşık dört saatten üç saat 37 dakikaya düştü.

Bisiklete binme gibi orta-şiddetli aktivite miktarı günde 50 dakikadan 42 dakikaya düştü.

Fabrika işçiliği gibi işlerde çalışan kadınlar, uyku sürelerinde gece ortalama 45 dakika ile en büyük artışı gördü.

Ayrıca günlük aktivite de günde 4 saat 44 dakikadan 3 saat 41 dakikaya düştü.

HAREKETLER ARTIRILMALI

Araştırmanın başındaki isim, Kristin Suorsa, katılımcıların artık işe gidip gelmek zorunda kalmaması nedeniyle faaliyetlerin büyük olasılıkla düştüğünü söyledi.

Suorsa, “Araştırmamıza dayanarak, emekli olan insanlar yaptıkları fiziksel aktivite miktarını, özellikle orta-şiddetli aktiviteyi artırmayı hedeflemeliler.”

“Aynı zamanda, uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınılmalı ve oturma, sık yürüyüş molaları ile daha kısa sürelere bölünmelidir” dedi.

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08/10/2022 13:38