Emektar müzisyenden acı haber

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09/10/2022

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Emektar müzisyenden acı haber

Müslüm Gürses, Ajda Pekkan gibi ünlü sanatçıların aranjörlüğü üstlenen müzisyen Yılmaz Karayalım, ikisi sene önce kanser hastalığına yakalanmıştı. Uzun süredir tedavi gören Yılmaz Karayalım, yaşam savaşına yenik düştü.

Sanat dünyasının emektar isimlerinden Yılmaz Karayalım, üç sene önce annesinin vefat etmesiyle sarsılarak bunalıma girmişti. Yaşadığı üzüntü sonrası kanser teşhisi konulan Yılmaz Karayalım, uzun süredir tedavi görüyordu. Ajda Pekkan, Müslüm Gürses, Selda Bağcan gibi duayen isimlerin albümlerinde büyük emeği olan ve uzun süre Erol Büyükburç’a gitaristlik yapan Yılmaz Karayalım, Maslak’ta bulunan özel bir hastanede yaşamını kaybetti.

09/10/2022 20:51
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TAGS: Emektar müzisyenden acı haber
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