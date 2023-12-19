Emektarlar turnuvası 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Salamis Bay Hotel'de yapıldı

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19/12/2023

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Emektarlar turnuvası 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Salamis Bay Hotel'de yapıldı


Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun  düzenlediği Salamis Bay Hotel'in sponsor olduğu emektarlar turnuvası 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Salamis Bay Hotel'de yapıldı.
Başkanların da yarıştığı turnuvada, final sıralaması şu şekilde oluştu;
Kıdemli Emektarlar
1. Halil Tozakı
2. Halil Şentuğ
3. Yaşar Karataş
4. Ergün Sonel 
5. Güven Erkal
Emektarlar
1. Gökmen Coşan
2. Türkmen Coşan
3. Mert Taşkın 
4. Yusuf Şentuğ
5. Deniz Ahçıhoca
6. Hasan Samani

19/12/2023 12:25
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TAGS: Emektarlar turnuvası, haber, kktc
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