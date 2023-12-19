Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun düzenlediği Salamis Bay Hotel'in sponsor olduğu emektarlar turnuvası 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Salamis Bay Hotel'de yapıldı.

Başkanların da yarıştığı turnuvada, final sıralaması şu şekilde oluştu;

Kıdemli Emektarlar

1. Halil Tozakı

2. Halil Şentuğ

3. Yaşar Karataş

4. Ergün Sonel

5. Güven Erkal

Emektarlar

1. Gökmen Coşan

2. Türkmen Coşan

3. Mert Taşkın

4. Yusuf Şentuğ

5. Deniz Ahçıhoca

6. Hasan Samani

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