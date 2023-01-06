Emel Müftüoğlu paylaştı: Selda Bağcan’ı görenler tanıyamadı

Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Müftüoğlu filtrenin dozunu fazla kaçırınca görenler Selda Bağcan'ı tanıyamadı.

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06/01/2023

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Emel Müftüoğlu paylaştı: Selda Bağcan’ı görenler tanıyamadı

Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Müftüoğlu filtrenin dozunu fazla kaçırınca görenler Selda Bağcan'ı tanıyamadı.

Önceki gün Demet Akbağ ve Selda Bağcan ile buluşan Emel Müftüoğlu, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Müftüoğlu, fotoğrafa photoshop uygulayınca doğallığıyla tanınan Bağcan’ın görüntüsü sosyal medyada alay konusu oldu. Bu değişime sessiz kalamayan kullanıcılar, “Türkiye'nin en doğal sanatçısını bile tanınmaz hale getirmişsiniz” yorumunu yaptı.

 

06/01/2023 13:39
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TAGS: Emel Müftüoğlu, Selda Bağcan
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