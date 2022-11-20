Emel Sayın 77 yaşında

Türk sanat müziğinin değerli isimlerinden Emel Sayın, bugün 77 yaşına bastı.

Emel Sayın Kimdir?

Emel Sayın, 20 kasım 1945 tarihinde Sivas‘ın Şarkışla ilçesinde doğmuştur. 1926’da Türkiye’ye gelen muhacir bir aile olan Suat ve Ahmet Sayın’ın 4 kız çocuklarından en büyüğüdür. Şenel, Fatoş ve Hülya adlarında kız kardeşleri vardır.

İlk kez 17 yaşında sahneye çıkmaya başlayan Sayın, 1963 yılında Ankara Radyosu’nun sınavını kazanarak, buradaki yedi yıllık hizmetine başkazanan sanatçı, Egemen Bostancı‘nın teklifiyle İstanbul’a taşındı ve İstanbul Radyosu’na geçti. Lalezâr Gazinosu’nda assolist olarak sahne almaya başladı.

İstanbul’da bulunduğu yıllarda şöhreti giderek artan Emel Sayın, albümlerinin yanı sıra Sinema filmlerinde de rol aldı. Ayrıca 2001 yılında Aşkım Aşkım adlı televizyon dizisinde ve daha sonra Karınca Yuvası adlı dizide rol aldı.

1974 yılında çekilen Mavi boncuk adlı filmi Tarık Akan‘la oynadığı en güzel filmlerinden birisidir. Bu filmde Emel Sayın, Münir Özkul, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan ile başrolü paylaştı.

Emel Sayın’a 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verilmiştir.

Emel Sayın, 1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlendi. 1975 yılında boşanan çift bir yıl ayrı kalabildi ve 1976’da tekrar nikah masasına oturdu. 1979 yılında tekrar boşandı.

Emel Sayın, 1979’un 20 Haziran’ında ‘Gazinocular Kralı ‘Fahrettin Aslan‘ın oğlu Selçuk Aslan’la fırtınalı bir evliliğe adım atar. Eylül 1981’de ayrılırlar.

Emel Sayın, daha sonra 4 Haziran 1986 tarihinde Amerikalı David Younnes ile evlendi. 1999 yılında boşandılar.

EMEL SAYIN ŞARKILARI

Sus Kalbim Sus / Anılardan Bir Demet 1, (1971)

Gel Gel Gel / Anılardan Bir Demet 2, (1971)

Doyamadım Sana / Anılardan Bir Demet 3, (1971)

Son On Yılın En Sevilen On Şarkısı, (1972)

Emel Sayın, (1973)

Emel Sayın 73, (1973)

Emel Sayın 74, (1974)

Emel Sayın 75, (1975)

Emel’in Dünyası, (1975)

Emel Sayın 76, (1976)

Emel Sayın, (İran) (1977)

Sensiz Olmuyor (1978)

Rüzgar, (1979)

Emel’in Seçtikleri, (1980)

Bir Şarkıdır Yalnızlığım, (1982)

Emel Sayın 85, (1985)

Sevgiler Yağsın, (1985)

Sevgisiz Yaşayamam, (1987)

Sevdalılar, (1987)

Kanımda Kıvılcım, (1989)

Üzüldüğün Şeye Bak, (1990)

İstanbul Şarkıları, (1991)

Gücendim Sana, (1992)

El Bebek Gül Bebek, (1993)

Başroldeyim, (1997)

Ah Bu Şarkılar, (2000)

Dinle, (2001)

Emel Sayın Münir Nurettin Söylüyor, (2006)

Emel Sayın filmleri

2008 – Aşkım Aşkım (13 Bölüm) (TV Dizisi)

2007 – Beyaz Melek (Sinema Filmi)

2006 – Karınca Yuvası (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2009 – Avrupa Yakası 6. Sezon (TV Dizisi)

2001 – Aşkım Aşkım (TV Dizisi)

1995 – Azmi (Konuk Sanatçı) (TV Dizisi)

1986 – Olacak O Kadar (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1983 – Neşeli Kuklalar (Video)

1980 – Rüzgar (Sinema Filmi)

1977 – Acı Hatıralar (Sinema Filmi)

1974 – Çam Sakızı (Sinema Filmi)

1974 – Mavi Boncuk (Sinema Filmi)

1974 – Hasret (Sinema Filmi)

1973 – Yalancı Yarim

1973 – Düşman

1972 – Süreyya

1972 – Gülizar

1972 – Feryat

1971 – Makber

1971 – Kavanoz Dipli Dünya

1971 – Hicran

1971 – Feride

1970 – Şampiyon

1970 – Eyvah

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20/11/2022 17:44