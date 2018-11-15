Emily Ratajkowski GQ Avustralya Yılın Kadını seçildi

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, 2018 GQ Avustralya Yılın Erkekleri Ödülleri gecesinin yıldızı oldu.

27 yaşındaki İngiltere doğumlu ABD’li model, Sidney’de yapılan ödül töreninde, Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.

Ratajkowski, bu onurlandırmanın kendisine, “klişeleri reddetme” ve “çok yönlü olma” özelliğinden dolayı verildiğine inandığını belirtti.

Ratajkowski, ödül törenine, Paco Rabanne ilkbahar yaz 2019 koleksiyonundan göbeğini açıkta bırakan bir kıyafetle katıldı.

Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan ve farklı iş kollarında şirket ortaklıkları da olan Ratajkowski, 6 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan modellerden biri.