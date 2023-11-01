Emine Erdoğan, devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı gezdi, geziye Tatar ve Üstel’in eşleri de katıldı

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01/11/2023

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Emine Erdoğan, devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı gezdi, geziye Tatar ve Üstel’in eşleri de katıldı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "31 Mart Dünya Şehirler Günü" programına katılmak için İstanbul'a gelen devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşim Programı UN-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan, bu yılki kutlamalar kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir otelde düzenlenen "Dünya Şehirler Günü" programının ardından misafir devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'na geçti.

Ziyarete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ile  Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel de katıldı.

01/11/2023 09:40
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TAGS: Emine Erdoğan, devlet başkanları, tatar, üstel, , topkapı,
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