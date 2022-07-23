Emine Poleo: Oğlumun görevinden dolayı çok mutluyum

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'nun Annesi Emine Poleo İstanbul'da kısa bir röportaj yaptı. Oğlunun görevinden dolayı heeycanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Başkonsolos Kenan Poleo kimdir?

İstanbul'da göreve başlayan Kenan Poleo, Kıbrıs Türkü bir ailenin çocuğu olarak Londra'nın güneyinde kozmopolit bir mahallede dünyaya geldi. Babasının Kenan Pars'a hayranlığı dolayısıyla "Kenan" ismini verdiği Poleo; ablaları Filiz ve Gonce ile Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç eden kalabalık ailesi ve dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerle iç içe bir çocukluk geçirdi. Poleo, Londra'nın güneyindeki mahallesindeki sinemada küçük yaştan itibaren Türk filmlerini izleyerek ve Ajda Pekkan, Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy gibi sanatçıların eserlerini dinleyerek büyüdü. Çocukluk döneminde dedesi ve anneannesinden öğrendiği Türkçe ve farklı milletlerden oluşan arkadaş ortamının motivasyonuyla lisans eğitimini önce Akdeniz ve Afrika Çalışmaları, ardından Türk Çalışmaları üzerine yapan Poleo, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ve Ulusal Sağlık Servisi’nde (NHS) bir süre çalıştıktan sonra diplomasiye yöneldi. Poleo, İngiltere'nin Lübliyana ve Berlin Büyükelçiliklerinde farklı kademelerde görev yaptıktan sonra "rüyalarımın şehri" dediği İstanbul'a Başkonsolos ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı Ticaret Müsteşarı olarak atandı.

Bu habere tepkiniz:



23/07/2022 09:34