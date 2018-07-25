Emine Sömek, yaşamını yitirdi

Uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşen Sömek, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Lefke bölgesinde faaliyet gösteren Lefke Kadınlar Konseyi Başkanı olan Sömek, eğitim ve sağlık kuruluşlarına büyük katkılar yapan, iyi kalpli, yardımsever bir kişilikti. Yazarlık da yapan Sömek’in “Kıbrıs Türkünün Milli Mücadelesi” ve “Kıbrıs Türkünün Varolma Mücadelesinde Öğretmen Refika” isimli iki kitabı bulunmaktadır.

Sömek’in cenazesi bugün Lefke Şeyh Nazım (Orta) camide kılınacak öğle namazından sonra Lefke’de toprağa verilecektir.

Gürsel Karagözlü - Havadis