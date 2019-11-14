Eminoğlu davası 22 Kasım’a ertelendi

Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan iş insanı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz’ün davası bir kez daha ertelendi.

‘Sahte vekalet’ olayının sanıkları sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılırken, davayı yürüten Savcı Emine Taşkın, mesele ile ilgili aranan iki şahsın polise teslim olduğunu, davanın seyrinde yeni gelişmeler olduğunu, Eminoğlu aleyhine 2 yeni dava daha dosyalandığını kaydetti.

Taşkın, ortaya çıkan yeni gelişmeler üzerine mahkemeden ek süre istedi.

Sanık avukatları da gelişmelerden haberdar olduklarını belirtti ve talep edilen sürenin kısa olması halinde itiraz etmeyeceklerini beyan etti. Yargıç Meltem Dündar, 22 Kasım tarihine erteledi.

14/11/2019 19:25