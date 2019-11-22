Eminoğlu davası 28 Kasım tarihine ertelendi

Sahte vekâletnamelerle bazı taşınmaz mallar ile nakit paraların devredilmesi olayıyla ilgili tutuklu bulunan işadamı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mimar Muammer Uğursöz’ün davası bir kez daha tehir edildi.

‘Sahte vekâlet’ olayının sanıkları bugün sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarılırken, davayı yürüten Savcı Emine Taşkın, Muammer Uğursöz ile ilgili savcılığa önemli evrakların geldiğini, yeni bir tahkikat yapılması gerektiğini belirtti.

Taşkın, ortaya çıkan yeni gelişmeler üzerine mahkemeden ek süre istedi.

Özbekoğlu’nunavukatı Mehmet Bilimer de sanıkların 3 aydan beri tutuklu olduğunu belirtip, müvekkili açısından teminat değişikliği talep etti.

Talebe itiraz eden Savcı Emine Taşkın, Özbekoğlu açısından da koşulların değişmediğini, aleyhindeki davaların devam ettiğini kaydetti.

Yargıç Meltem Dündar davayı 28 Kasım tarihine tehir etti.

22/11/2019 19:37