HABER KIBRIS

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Eminoğlu ve Özbekoğlu'na yedi gün daha

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16/08/2019

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Eminoğlu ve Özbekoğlu'na yedi gün daha

Girne’de meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini”suçlarından tutuklanan ünlü işadamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı Serdar Özbekoğlu bugün yeniden Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Ayrıca olayla bağlantısı olduğu düşünülen mimar Muammer Uğursöz'de tutuklanarak mahkeyeme çıkarıldı.

Mahkeme Uğursöz'ün 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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TAGS: Serdar Özbekoğlu, Mehmet Eminoğlu, , Muammer Uğursöz
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