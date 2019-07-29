Eminoğlu ve Özbekoğlu’nun banka hesapları mercek altında!

Sahte evrak düzenleme suçundan tutuklanarak mahkemeye çıkartılan iş adamlarından Eminoğlu Investment Direktörü Mehmet Eminoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, 4 gün daha tutuklu kalacak.

Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün görüşülen davada Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Halil Drangoz, ulaştıkları yeni bilgileri mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların tutuklu kaldıkları süre içerisinde yeni şikayetler aldıklarını, zanlı Eminoğlu’nun 4 kişiye ait daireleri sahte vekaletname ile şirketine devrettiğini söyledi.

Polis, ayrıca 18 sahte vekaletname tespit ettiklerini de ifade ederek, zanlıların serbest kalması halinde incelenecek evraklara ve alınacak ifadelere etki edebileceklerini söyledi. Polis, zanlıların banka hesaplarının da inceleme altına alındığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, her iki zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Neden tutuklanmıştılar?

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Halil Drangoz, Mehmet Eminoğlu’nun 04.07.2019 tarihinde, Gizem Aksun’a ait iki ayrı dairenin devrine ilişkin vekaletnameye sahte imza atıp, tasdik memuru Özbekoğlu’na onaylattıktan sonra konu belgeyi Girne Tapu ve Kadastro Dairesinde görevli memura vererek tedavüle sürüp taşınmaz malları kendisine ait Investment İnşaat Şirketi adına devrini sağlayıp sahtekârlıkla mal temin ettiğini söylemişti. Eminoğlu ve Özbekoğlu 26 Temmuz’da tutuklanmıştı. Özbekoğlu, ifadesinde eniştesi olduğu için Eminoğlu’na güvendiğini, vekâletnameyi onayladığını itiraf ettiğini söylemişti.