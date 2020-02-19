Eminoğlu ve Özbekoğlu’nun davası sürüyor

Sahte evraklarla başka şahıslara ait 27 mülkü kendi şirketine devrettiği iddia edilen iş adamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu hakkındaki Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen ön duruşmalar tamamlandı.

Sanıklar bugün son kez alt mahkemeye çıkarıldı. Sahte evrak meselesi ile ilgili 8 aydır tutuklu yargılanan Mehmet Eminoğlu ve Serdar Özbekoğlu’nun davası ağır ceza mahkemesine havale edildi.

Yargıç Meltem Dündar, iki sanığın Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesini gerektirecek yeterli emarenin sunulduğuna vurgu yaptı.

Dündar, sanıkların 2 Mart tarihinde oturum yapacak Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilmesine emir verdi.

19/02/2020 20:16