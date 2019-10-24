Eminoğlu’nun davası 1 Kasım’da görüşülecek!

Girne’de geçtiğimiz Temmuz ayından meydana gelen Sahte vekaletname ile mülk devri meselesiyle ile yargılanacak olan iş insanı Mehmet Eminoğlu, tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve Mimar Muammer Uğursöz yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Savcı Emine Taşkın, sanıklar aleyhine 17 davanın ikame edileceğini, bu davalarında Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşüleceğini belirterek, 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Serdar Özbekoğlu’nun avukatı Tevfik Mut, talebe itiraz etmedi ancak sanıkların 12 sahte vekaletten methaldar olduklarına dikkat çekti.

Bir an önce yargılanmak istediklerini söyleyen Mut, 8 günün sonunda ek tutukluluk talep edilmesi halinde itirazda bulunacaklarını belirtti. Muammer Uğursöz’ün avukatı Kıymet Deva Rahvancıoğlu da son kez olmak kaydı ile süreye itiraz etmeyeceklerini söyledi. Talebi değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, davayı itham ve ilk tahkikat duruşması için 1 Kasım’a erteledi.

24/10/2019 18:56