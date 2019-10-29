Eminönü'ndeki balık-ekmekçiler tarihe karışıyor

İstanbul BüyükşehirBelediyesi (İBB) Eminönü'nde balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması için ihtarname gönderdi. Kiracılara gönderilen yazılarda, anılan yerlerin1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB'den yapılan açıklamada ise boşaltılan yerlere yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi.

Eminöünü'nde balık-ekmek satışı yapılan tekneler ile ilgili önemli bir karar alındığı ortaya çıktı.

İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, 18 Ekim'de Galata Köprüsü ile Turyol İskelesi arasındaki bölgede 3 teknede faaliyet gösteren kiracılara ihtarname gönderdi. Yazıda, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedildi.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İBB yazısında, anılan yerlerin boş ve işgalsiz olarak belediyeye teslimi istendi. Yazıda, aksi bir durumda söz konusu yerlerin polis zoru ile boşaltılacağı bildirildi.

KÜLTÜRÜN PARÇASI



İhtarname gönderilen kiracılardan Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi Başkanı Arif Hikmet Ilke, alınan karara ilişkin “Balik-ekmek, bu bölgedeki kültürün bir parçası... Alınacak kararlarda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Evet zaman zaman bazı tatsız olaylar da oldu. Ancak, biz tekne sahipleri olarak buraya gelen insanlara en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İBB'nin, bundan sonra burası ile ilgili nasıl bir tasarrufta bulunacağını bilmiyoruz” dedi.

İBB: O BÖLGE BOŞALTILACAK

Konu ile ilgili İBB kaynakları ise şu açıklamayı yaptı: "Tarihi yarımada ile ilgili bütüncül bir proje geliştiriliyor. Eminönü de bu projenin bir parçası. Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek şeklinde bir durum söz konusu değil."

YILLIK 900 BİN LİRA KİRA ÖDÜYOR

İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler, 2007'den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB'ye her yıl kasım ayında 900 bin TL kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.

29/10/2019 09:30